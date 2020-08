Barcellona-Napoli, l’assist di Totti: “Spero che i partenopei facciano l’impresa. Siviglia-Roma e Zaniolo…”

Francesco Totti irrompe a Castel Volturno, quartier generale del club di De Laurentiis, in vista della sfida tra il Barcellona e la compagine partenopea.

L’ex capitano ed icona simbolo della storia della Roma, è andato a far visita al Napoli squadra guidata dal suo amico Rino Gattuso che sabato 8 agosto incontrerà il Barcellona per il ritorno degli ottavi di Champions League. L’ex calciatore e dirigente giallorosso, accompagnato da Vincent Candela, si è recato a Castel Volturno per far visita al tecnico azzurro ed a Lorenzo Insigne in vista della sfida europea e ha contestualmente rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni si Sky:”Sono venuto a portare un po’ di energia a Insigne? Certo. Se il Napoli può farcela contro il Barcellona? Lo spero io e lo spera tutta Italia, così come, soprattutto, per la Roma contro il Siviglia. Zaniolo può vincere il Pallone d’Oro? La strada è molto lunga per vincerlo. Deve dare continuità a quello che sta facendo. Il mio amico Gattuso? Rino l’ho trovato in forma come sempre, lui sta alla grande”.

Una visita di cortesia che potrebbe anche avere risvolti di lavoro, visto che Totti, proprio qualche mese fa ha lanciato la sua agenzia di management, consulenza sportiva e scouting, la CT10, e detiene già la procura di diversi giovani di prospettiva molto interessanti nella sua scuderia.

Totti, la nuova vita da agente: il primo colpo è un giocatore dell’Inter