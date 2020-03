Barcellona-Napoli, Bartomeu: “Si giocherà a porte chiuse, fiducioso che i partenopei possano arrivare in città”

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio anche l’intero mondo del calcio.

Il contagio del virus si è propagato in modo estremamente rapido soprattutto in Italia dove i casi si stanno moltiplicando di giorno in giorno. Il Governo ha varato un decreto di prevenzione che ha stoppato fino al prossimo 3 aprile tutte le attività pubbliche comprese le gare del campionato di calcio. Le italiane impegnate in Europa stanno però vivendo con il dubbio questi giorni: eccezion fatta per l’Atalanta che si trova già a Valencia, Napoli e Roma dovranno fare i conti con il governo spagnolo che ha chiuso i vali dall’Italia. Il presidente dei blaugrana, Josep Maria Bartomeu, è però più che ottimista in vista del match del Camp Nou.

“Abbiamo avuto una riunione con la Generalitat de Catalunya e c’è stata una decisa raccomandazione a giocare a porte chiuse. Ci spiace che la cosa influenzerà soci, tifosi e il mondo del calcio. Ma questa è una situazione eccezionale. Sono sicuro che arriveranno a Barcellona, mancano comunque alcuni giorni. Per prima cosa voglio dire che la priorità è la salute e collaborare con le autorità sanitarie. Poi c’è la componente che è la perdita economica non solo per il Barcellona ma per qualsiasi club costretto a giocare a porte chiuse. Nel caso del Barcellona può arrivare fino a 6 milioni di euro, ma torno a dirlo, non è importante”.