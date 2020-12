Barcellona-Juventus, Koeman: “Tutto su infortuni e assenze, vogliamo il primo posto. Messi-CR7? Ci sarà da divertirsi”

E’ tutto pronto per Juventus-Barcellona.

La Juventus è pronta a scendere in campo contro il Barcellona nella 6ª giornata del Gruppo G di Champions, in programma domani sera al “Camp Nou”. Una sfida avvincente che metterà difronte due squadre – già qualificate – pronte a darsi battaglia per conquistare la vetta del girone G. Un obiettivo di cui anche il tecnico blaugrana Ronald Koeman, si è soffermato a parlare nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“Il nostro obiettivo in ogni partita è cercare di vincere, giocare bene e arrivare primi nel nostro girone. Abbiamo un vantaggio di tre punti, abbiamo vinto 2-0 all’andata e abbiamo buone possibilità di vincere il girone. Per chi gioca e chi si allena è una responsabilità essere qui. I giocatori sanno che devono migliorare, certo non ci si può migliorare molto perché non abbiamo molto tempo per allenarci. Dobbiamo analizzare, comunicare. Ma se guardiamo le statistiche siamo la squadra che in generale ha creato cinque-sei opportunità chiare in ogni partite. Serve più equilibrio, facciamo errori individuali che sono costati cari”.

GLI INFORTUNI: “Dembele? Un peccato perdere un altro giocatore dopo un infortunio. È un passo indietro perché stava bene, era migliorato molto fisicamente. Certo ha un certo passato sul tema lesioni e ora deve pensare a recuperare e stare bene. Non capisco tutti questi infortuni ma certo gli orari non aiutano. Se giochi il martedì in Champions devi pensare ad altri orari per la Liga. Noi siamo la squadra che ha giocato 5 partite fuori casa e tutte e 5 la notte. Se giochi il mercoledì hai un giorno per recuperare ma come pensi di giocare alle 21 di sabato quando hai la partita martedì? Questo non aiuta le squadre spagnole”.

LE ASSENZE: “Ci mancano giocatori, giocatori importanti come Ansu e Dembélé che possono giocare in profondità. Dovrò cercare soluzioni in tema tecnico e tattico, ma anche in tema di freschezza. Domani vedremo, con l’ultimo allenamento”.

CRITICHE A MESSI: “Credo che nel nostro attacco Leo è molto importante. Molte giocate arrivano dal suo piede. Sotto questo aspetto credo che a volte è troppo facile incolpare lui, per il suo curriculum e per il fatto che sia il migliore al mondo. Ma non mi risulta che abbia fatto errori individuali in difesa”.