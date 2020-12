Barcellona-Juventus, frustrazione Pjanic: ” Più di così non so cosa fare. Messi-Cr7 dico la mia. Ibrahimovic..”

Sale la febbre da ‘big match’ alla vigilia della sfida di Champions League tra Barcellona e Juventus, il cui esito determinerà il primato in classifica del girone G. La compagine guidata da Andrea Pirlo è chiamata a compiere una vera e propria impresa al Camp Nou: per conquistare la vetta del proprio raggruppamento dovrà riuscire a battere la formazione di Koeman con 3 o più goal di scarto, o in alternativa con 2 reti di vantaggio, ma realizzandone almeno 3 e quindi vincendo dal 3-1 in su.

Il grande ex della gara, Miralem Pjanic, nel corso di un’intervista concessa a “La Gazzetta dello Sport” ha analizzato l’attuale situazione in casa blaugrana: ” Persi troppi punti in campionato, io più di così non so cosa fare”. L’atmosfera in seno allo spogliatoio nonostante l’en plein collezionato fin qui nelle cinque sfide in Champions League non pare dunque essere idilliaca.

A distanza di meno di tre mesi dal suo approdo nella Liga però Pjanic ha collezionato più rimpianti che casacche da titolare: “Voglio giocare di più. Sinceramente non capisco neanche io il perché di questa situazione. Quando l’allenatore mi ha chiamato in causa io ho fatto sempre bene”. L‘ex centrocampista bianconero ha infatti collezionato solamente 6 presenze in campionato ed in una sola occasione ha avuto la gioia di far parte dell’undici titolare.

Il calciatore del Barcellona ha poi concluso facendo un breve excursus dei suoi trascorsi professionali nel campionato italiano: “I miei 9 anni in Italia sono stati molto belli. Alla Roma e alla Juve sono stato benissimo, ho passato stagioni importanti. Ora ho questa nuova sfida nel club più grande del mondo e devo rimettermi in gioco”. E sui due extraterrestri che si sfideranno domani sera: ” Messi e CR7 esempi per tutti ma chapeau a Ibra che ha dato leadership al Milan“.