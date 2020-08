Barcellona-Bayern Monaco, Matthaus snobba Messi: “Ecco chi è il miglior attaccante del mondo”

Lothar Matthaus non ha dubbi.

Bandiera del Bayern di Monaco e della Nazionale tedesca per oltre vent’anni, il classe 1961 ha detto la sua in vista della prossima sfida di Champions League che vedrà protagonisti il Barcellona e gli uomini di Hans-Dieter Flick, in programma il prossimo 14 agosto alle ore 21. “Naturalmente il Barcellona ha la qualità per dare il meglio di sé in una partita. Ma penso che il Bayern dovrebbe fare tanti errori e tante cose sbagliate per perdere contro questo Barça. Non è più lo stesso di prima, hanno Messi, certo. E un giocatore come lui è un genio. Ma da solo non basterà contro questo Bayern. I catalani non mi spaventano”, sono state le sue parole.

Ma non solo; l’ex centrocampista dell’Inter, che ha vestito la maglia nerazzurra dal 1988 al 1992, ha messo a confronto i due uomini copertina di Barcellona e Bayern Monaco, spendendo parole al miele nei confronti dell’esperto attaccante polacco. “Messi affronta il suo successore come il miglior giocatore del mondo: Robert Lewandowski. Oggi è il miglior giocatore, non solo il miglior attaccante”, ha concluso.

Champions League, Barcellona-Napoli 3-1: Gattuso out, blaugrana ai quarti contro il Bayern Monaco