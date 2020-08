Barcellona-Bayern Monaco, Flick: “Sappiamo come affrontare Messi. Coman? Ecco le sue condizioni”

Il Bayern Monaco è pronto al big match della stagione.

Sul campo dello stadio Da Luz andrà in scena domani una delle gare sulla carta più bella e affascinante della stagione, ossia quella tra Barcellona e Bayern Monaco valida per la semifinale di Champions League: i due club si affronteranno per cercare di strappare uno dei due posti disponibili per la finale della competizione.

Alla vigilia della sfida il tecnico dei bavaresi, Hans-Dieter Flick, è intervenuto in conferenza stampa analizzando così la gara di domani:

“Sfida Lewandowski–Messi? Non si possono paragonare i due giocatori. Robert è un centravanti puro di caratura mondiale. Ha molta qualità, soprattutto in area di rigore, garantisce tanti gol e tanti assist. Messi è stato di gran lunga il miglior giocatore per molti anni. Non so se ci sarà presto un altro giocatore del genere. Noi giochiamo contro il Barcellona, non contro Messi. Ovviamente l’argentino è un giocatore di livello mondiale e siamo preparati per affrontarlo. Dobbiamo giocare di squadra, dobbiamo tenere il pressing alto e vincere tutti i duelli uno contro uno. Coman? Kingsleyè pronto e può giocare. È al top della forma, può partire dal primo minuto“.

Infine su Thiago Alcantara, che sembra prossimo a salutare i bavaresi per approdare al Liverpool: “Al momento siamo tutti concentrati sulla Champions League, Thiago compreso. Sono tutti concentrati, è una partita speciale. Siamo fra le 8 migliori di Europa, abbiamo grandi aspettative“.