Barcellona-Bayern Monaco, de Jong: “Non importa chi sia il favorito. Pjanic? Rispondo così”

Le dichiarazioni di Frankie De Jong alla vigilia dei quarti di finale di Champions League.

In vista dell’importantissima sfida europea che vedrà coinvolte Barcellona e Bayern Monaco, il centrocampista olandese dei blaugrana è intervenuto in merito al rinnovato clima di fiducia presente all’interno dello spogliatoio catalano. In seguito alla vittoria negli ottavi di finale contro il Napoli, la compagine guidata da Quique Setién ha ritrovato brillantezza e consapevolezza, elementi venuti a mancare nel finale dello scorso campionato. Un finale di stagione amaro per il Barcellona che ha visto i rivali del Real Madrid conquistare il 27esimo titolo di campione di Spagna.

Il centrocampista olandese del Barça, ai microfoni di BeIn Sport, si è dunque soffermato sull’attesissima sfida di Champions League: “Non mi interessa chi è il favorito. Il Bayern è una grande squadra ma vedremo cosa succederà e chi sarà stato più bravo. Siamo tra i favoriti perché il Barça lo è sempre. Ma ci sono diverse squadre che possono vincere la Champions League. La squadra è arrivata a Lisbona con grande fiducia, siamo una delle migliori squadre al mondo, con grandi giocatori. Con il Napoli è stata una bella partita, abbiamo vinto contro un avversario difficile. Abbiamo giocato un grande primo tempo e questo ci ha fatto sentire più tranquilli nel secondo”.

Chiosa finale del mediano sull’imminente arrivo del suo prossimo compagno di reparto Miralem Pjanic. “Pjanic è un grande giocatore, mette qualità quando ha la palla tra i piedi. Ho giocato la scorsa stagione contro di lui, in Champions. Renderà la squadra più forte”.