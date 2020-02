Atletico Madrid-Liverpool, Simeone: “Partita bella e intensa. Non pensiamo già al ritorno”

Vittoria prestigiosa per l’Atletico Madrid.

Il Wanda Metropolitano ha ospitato la sfida tra l’Atletico Madrid e il Liverpool, che si sono affrontati in occasione dell’andata degli ottavi di Champions League: a trionfare sono stati i padroni di casa, che grazie al gol decisivo di Saul sono riusciti a trovare una vittoria importante in vista della sfida di ritorno che si giocherà ad Anfield.

Al termine del match il tecnico dei Colchoneros, Diego Simeone, è intervenuto in conferenza stampa manifestando la sua gioia per la grande vittoria ottenuta: “Abbiamo visto una bella partita, molto intensa con tanta qualità in campo. Noi siamo stati un blocco unico, pressando alto e trovando subito il gol. Ci hanno costretto dietro, ma li abbiamo contenuti bene senza concedere spazi se non qualche contropiede. Sono contento della prestazione della squadra e della gioia che abbiamo regalato al nostro pubblico. Non pensiamo al ritorno perché manca ancora tanto, prima c’è la Real Sociedad“.