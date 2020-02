Atletico Madrid-Liverpool, Klopp: “Siamo ancora in partita. Ecco perché ho tolto Mané”

Cadono i campioni d’Europa in carica.

Sul campo del Wanda Metropolitano è andata in scena la sfida tra l’Atletico Madrid e il Borussia Dortmund, che si sono affrontati in occasione dell’andata degli ottavi di finale di Champions League: a trionfare sono stati i padroni di casa, che si sono imposti con il risultato di 1 a 0 grazie al gol di Saul.

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha commentato così la sconfitta subita questa sera: “Loro sono una squadra complicata da affrontare. Difendono bene, hanno un grande cuore e hanno sfruttato il supporto del loro pubblico. Aspettiamo il ritorno, abbiamo tanti giorni per preparare al meglio la sfida di Anfield che potrà essere un fattore. Ci sentiamo bene, siamo ancora in partita. Oggi abbiamo cercato spazi, non li abbiamo trovati ma resto fiducioso per la gara di ritorno. Ho dovuto togliere Manè perché non volevo rischiare che prendesse il secondo giallo“.