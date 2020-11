Atletico Madrid-Bayern Monaco, Simeone: “Bavaresi spaziali. Suarez? Magari domani sarà negativo al Covid”

L’Atletico Madrid all’esame Bayern Monaco.

I colchoneros nella serata di martedì dovranno vedersela contro i bavaresi nella sfida valida per la quinta giornata di Champions League. I madrileni non hanno ancora staccato il pass per gli ottavi di finale avendo ottenuto solo 5 punti, la sfida contro i tedeschi si prospetta davvero ostica vista anche l’assenza di Luis Suarez causa Covid. Il tecnico dei biancorossi, Diego Pablo Simeone, intervenuto in conferenza stampa, non mette limiti alla provvidenza.

“Il Bayern è una squadra piena di buoni giocatori, capace di segnare tantissimi gol. Ci aspetta una partita veramente importante e decisiva, anche perché in Champions veniamo da due pareggi e una sconfitta. Il Covid è strano, magari Suarez può risultare negativo ed essere in grado di giocare già domani. Luis si sta allenando da solo, ho parlato con lui e non vede l’ora di aiutare i suoi compagni. Vediamo come va il prossimo tampone”.