Ajax, undici positivi al Covid alla vigilia della sfida contro il Midtjylland: la situazione

L’incubo Coronavirus si abbatte con forza anche sull’Ajax.

Gli olandesi, che sfideranno domani i danesi del Midtjylland nella fase a gironi del Gruppo D di Champions League (match in programma alle ore 21.00), dovranno fare i conti con l’emergenza Covid-19. Il tecnico Ten Hag, infatti, ha a disposizione appena diciassette elementi.

.

Secondo quanto riferito da “De Telegraaf“, sono undici i giocatori assenti e risultati positivi al Covid-19 dopo l’ennesimo ciclo di tamponi tra prima squadra e giovanili: tra questi, figurano nomi di spicco come Ryan Gravenberch, Zakaria Labyad, Davy Klaassen, Dusan Tadic e André Onana.

In attesa dell’esito dei nuovi test, l’Ajax non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. L’emergenza riguarda soprattutto i pali, dove il ventenne Kjell Scherpen è ad oggi l’unico portiere di ruolo a figurare nell’elenco dei convocati.

Catanzaro-Palermo, domani Boscaglia in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, l’allenatore Ten Hag chiarirà la questione in casa dei lancieri d’Olanda.