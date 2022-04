Vulpis: “Aggressione a Iemmello? Certi tifosi non dovrebbero più entrare allo stadio”

Le parole del vicepresidente della Lega Pro, Marcel Vulpis, sull'aggressione subita da Pietro Iemmello durante Foggia-Catanzaro

"La mia vicinanza va a Pietro Iemmello e a tutto il Catanzaro per quanto avvenuto ieri in occasione del match con il Foggia - tifosi che si macchiano di questi atti di violenza non dovrebbero più entrare allo stadio. Senza se e senza ma".