Serie C-Girone C, Catanzaro-ACR Messina 2-0: ecco come cambia la classifica

Il Catanzaro di Calabro si è imposto sull'ACR Messina nel match valevole per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C

Mediagol (nic) ⚽️

Il Catanzaro porta a casa l'intero bottino al cospetto di un ACR Messina arrembante ma diversamente cinico in fase offensiva. Tre punti arrivati grazie ai gol di Carlini (27') e Vandeputte (54') e che permettono alla squadra di Calabro di fare un balzo significativo in classifica. La franchigia calabrese ha agguantato il Palermo di Filippi e il Monopoli di Colombo al secondo posto.

Di seguito, la classifica aggiornata del Girone C di Serie C.

Bari 27

Catanzaro 23

Palermo 23

Monopoli 23

Turris 22

Foggia 21

Avellino 20

Virtus Francavilla 20

Taranto 20

Juve Stabia 17

Paganese 17

Catania 16 *

Campobasso 16

Picerno 16

Potenza 13

Monterosi Tuscia 13

ACR Messina 12

Latina 11

Vibonese 9 *

Fidelis Andria 9

* una partita in meno