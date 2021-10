Serie C, Catanzaro-Fidelis Andria 3-1: tris di Calabro, la classifica del girone C

Il Catanzaro supera con qualche patema la Fidelis Andria e scavalca ilPlaermo in classifica collocandosi al settimo posto nel girone C

La sfida del "Nicola Ceravolo" tra Catanzaro e Fidelis Andria ha chiuso oggi la settima giornata del girone C di Lega Pro. Vittoria della compagine giallorossa con il punteggio di tre reti ad una, grazie alla firma di Scognamillo in apertura, al gol del nuovo vantaggio dei calabresi siglato da Martinelli dopo il pari pugliese di Benvenga, ed al tris di Verna che ha messo definitivamente in ghiaccio il risultato per la formazione guidata da Calabro.