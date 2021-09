Serie C, Catanzaro-Catania 1-1: pari deludente al “Ceravolo”. Commento e classifica

Il commento e la classifica al termine del posticipo della quinta giornata di Lega Pro

Termina in parità il posticipo del lunedì sera di Serie C tra Catanzaro e Catania. Match che si è concluso sul punteggio di 1-1 con le due squadre che non sono mai riuscite a prevalere, grazie a due ottime fasi difensive preparate dai due allenatori. In vantaggio va la squadra ospite grazie a una rete di Simone Russini. La gioia dei siciliani dura poco, con i padroni di casa che reagiscono prontamente e trovano la rete del pareggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Massimiliano Carlini. Il resto della sfida va avanti senza particolari acuti, con le due compagini che non riescono quasi mai a rendersi pericolose e a creare potenziali azioni da gol. Pareggio che non fa contente entrambe le società, ambe due partite con tante difficoltà e che saranno chiamate a una pronta reazione per provare a invertire il trend negativa.