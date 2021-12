Serie C-C, Catanzaro: quattro positivi al Covid-19 nel gruppo squadra

Il Catanzaro comunica la positività al Covid-19 di quattro elementi del gruppo squadra, che si aggiungono ai quattro in isolamento fiduciario

Il Covid-19 continua a dilagare nel campionato italiano. Dopo i casi eclatanti in Serie B , che hanno portato al rinvio della prossime tre giornate fino alla 29esima di campionato, anche il girone C di Serie C è colpito da nuovi contagi.

Inoltre, altri quattro calciatori si trovano in isolamento precauzionale per aver avuto contatti con positivi in famiglia, pertanto non hanno partecipato agli allenamenti più recenti. Nella giornata di domani il gruppo squadra sarà sottoposto a tamponi di verifica.