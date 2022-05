Playoff Serie C, il Catanzaro scalda i motori: amichevoli, ritiro e tanto uso del gps

Prosegue la marcia di avvicinamento del Catanzaro di Vincenzo Vivarini ai playoff di Serie C validi per compiere il salto di categoria in Serie B

Mediagol ⚽️️

"Il Catanzaro sta scaldando i motori in vista dei playoff. Messi in archivio i primi giorni di lavoro con sessioni di allenamento quotidiane e la costante presenza della proprietà, l'amichevole in programma oggi a Sersale (ore 16.30), contro la squadra locale che milita nel torneo di Eccellenza calabrese, chiude la prima fase della preparazione impostata dal tecnico Vivarini", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che focalizza la propria attenzione sulla squadra calabrese in vista dei playoff di C. La società vuole cercare di aumentare l'entusiasmo attorno a Fazio e compagni in vista degli spareggi dai quali emergerà il nome di chi raggiungerà Bari, Modena e Sudtirol in Serie B.

"La partita di questo pomeriggio a Sersale, su un terreno in superficie sintetica, serve a rodare le gambe dei calciatore avvicinandoli il più possibile ai ritmi di un incontro ufficiale", prosegue la Rosea che sottolinea come Vivarini in realtà avrebbe voluto trovarsi di fronte un avversario sulla carta maggiormente probante. Dunque, una settimana in ritiro nel centro sportivo di Veronello (vicino Verona) in cui i calabresi potranno preparare il proprio esordio al secondo turno Nazionale dei playoff. "Gli affanni non mancano nemmeno in questo caso: pur essendo tutto definito con la struttura, non c'è ancora stato il via libera per le complicazioni del trasferimento aereo. Si pensava di partire domani (per la squadra sarà riposo), probabilmente non si riuscirà a raggiungere il Veneto prima di giovedì-venerdì", si legge sul noto quotidiano.

Inoltre, il Catanzaro ha già fissato un'altra amichevole con il Mantova e vorrebbe programmarne una terza con una squadra di B. Lo staff tecnico sta monitorando le condizioni dei calciatori con un ampio uso di gps: la grande attenzione ai valori atletici di Martinelli e compagni verificata con la tecnologia, sia in partita che in allenamento, è stato uno dei punti fermi del metodo Vivarini fin dall'inizio della sua gestione. "Nel gruppo, non ci sono grossi problemi: Rolando ha seguito un programma differenziato ma non preoccupa, mentre è da mesi che viene tenuto sotto controllo il ginocchio destro (malandato) di Fazio", chiosa l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport".