Monopoli, Colombo: “Il Catanzaro è una corazzata. Obiettivo? Consolidare i playoff”

Le dichiarazioni di Alberto Colombo, tecnico del Monopoli, sugli obiettivi del club e sulla prossima sfida decisiva contro il Catanzaro

Ha parlato l'attuale tecnico del Monopoli , Alberto Colombo, in sede di conferenza stampa presentando il big match valido per la trentesima giornata di campionato di Serie C girone C contro il Catanzaro . Ecco le sue dichiarazioni:

"Credo che il nostro avversario si presenti da solo, per la forza e la qualità che sta esprimendo e i risultati che sta ottenendo. E' una partita difficile, si teme il loro valore, le loro idee e soprattutto l'inerzia positiva che sta avendo sul campionato con la possibilità di vedere chi sta davanti, questo gli darà ancora più forza è consapevolezza. Sarà un esame duro tra i più complicati della stagione ma abbiamo studiato bene per superarlo. Dare continuità, muovere la classifica paga sempre in questo campionato, può farti stare tranquillo, guadagnare posizioni e nel nostro caso per consolidare l'accesso ai playoff che è il nostro primo obiettivo. Manca ancora qualche punto, prima lo facciamo meglio è. Siamo consapevoli di affrontare una delle corazzate del campionato ma abbiamo dimostrato che in casa siamo più incisivi anche se l'ultima bella prestazione non è stata accompagnata da un risultato positivo".