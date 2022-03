Monopoli-Catanzaro, Vivarini: “Non possiamo sbagliare. Tifosi fondamentali”

Le dichiarazioni di Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro, alla vigilia della gara esterna contro il Monopoli

Rendimento da top squadra nel nuovo anno solare per il Catanzaro, sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove gare, ancora nessuna sconfitta nel 2022. Il nuovo tecnico giallorosso, Vincenzo Vivarini, ha condotto la compagine calabrese al secondo posto in classifica, alle spalle dal Bari capolista, lontano quattro punti. L'allenatore ex Bari è intervenuto in conferenza stampa per presentare il big match contro il Monopoli, valido per la 30a giornata del girone C di Serie C, di seguito le sue dichiarazioni: