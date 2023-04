Palermo, Fulignati: “Tornare in alto è solo una questione di tempo. Playoff, si può”

Le dichiarazioni dell'ex portiere del Palermo, oggi in forza al Catanzaro

Parola ad Andrea Fulignati. Oggi in forza al Catanzaro, l'estremo difensore ha conquistato la promozione in Serie B dopo un'annata esaltante trascorsa con Vivarini in panchina. L'ex portiere di Palermo e Perugia ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di Tmw. Tra le tante tematiche affrontate, Fulignati si è soffermato proprio sulle ambizioni del club di viale del Fante dopo l'approdo del City Football Group. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

SERIE B- "È stato stupendo, in una piazza dove mancava la B da tanto abbiamo fatto qualcosa di veramente bello. La passione che c’è rende tutto più emozionante. Venivo da un periodo poco felice, ne avevo bisogno. Sono riuscito a disputare un anno intero facendo vedere le mie qualità. Avere il mister con tutto lo staff è stata una fortuna, quando è arrivata la chiamata mi si è accesa subito la lampadina. Mi volevano anche Cesena e Avellino, ero tentato di tornare in Romagna. Ma telefonata del mister dei portieri ha fatto la differenza. Qui c’è una passione incredibile. Da queste parti vivono per il Catanzaro, tifano tutti per la squadra. La società è importante e sta lavorando in maniera molto corretta. Sarei felicissimo di portare avanti questo percorso, il club si sta impegnando molto”.

PALERMO E PERUGIA- "Guardo la B come tutti gli appassionati. È un campionato meraviglioso, equilibrato. Nell’arco di quindici punti ci sono tante squadre, è un torneo tutto da vivere. Il Perugia ha cambiato tanto ma non pensavo avesse tutte queste difficoltà, ho avuto Castori e so che quando lavora in maniera giusta può ottenere risultati importanti: ha tutto per mantenere la categoria. A Palermo da quando c’è la nuova società è cambiato tutto: ci sono grandi ambizioni. Ho visto quattromila persone in trasferta, straordinario. Spero che la squadra possa arrivare ai playoff perché una volta che sei dentro può succedere di tutto. Tornare in alto per il Palermo è solo una questione di tempo”.