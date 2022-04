Foggia-Catanzaro, probabili formazioni: Iemmello di punta, calabresi per il 2° posto

Quasi tutto pronto per il posticipo del girone C di Serie C tra Foggia e Catanzaro

Mediagol ⚽️

Foggia e Catanzaro chiuderanno la trentaseiesima giornata di Serie C. Tre punti d'oro quelli in palio nella sfida del lunedì di Lega Pro, nella quale la formazione di Zeman e quella di Calabro non dovrebbero risparmiare un colpo. Il Catanzaro è ancora in lotta per il secondo posto, e dovrà rispondere alla vittoria esterna del Palermo contro il Monopoli approfittando della sconfitta dell'Avellino contro il Bari capolista.

Di fronte un Foggia ormai in piena zona playoff e che vuole chiudere bene la regular season per concentrarsi poi sull'intenso finale di stagione. I rossoneri arrivano da ben sei partite senza sconfitte, mentre il Catanzaro dovrà rifarsi dopo l'ultimo scivolone interno contro il Monterosi. La sfida sarà decisiva per i giallorossi, che qualora non dovessero conquistare i tre punti a Foggia, potrebbe davvero dire addio al secondo posto in virtù dei quattro punti in meno dati dall'esclusione dal campionato del Catania.

Il match in programma alle ore 21:00 sarà visibile sulla piattaforma streaming di Eleven Sport e trasmessa in chiaro su RaiSport, al canale 58 del digitale terrestre.

PROBABILI FORMAZIONI

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Garattoni, Sciacca, Di Pasquale (Girasole), Rizzo; Rocca, Petermann, Di Paolantonio; Merola, Turchetta, Curcio.

CATANZARO (3-5-2:) Branduani; Scognamillo, De Santis, Gatti; Bayeye, Cinelli, Sounas, Verna, Vandeputte; Iemmello, Biasci.