Curiale: “Mi ispiro ad Amauri. Mio nonno sperava di vedermi in A con il Palermo”

Parola a Davis Curiale. Il centravanti del Catanzaro è stato il man of the match in occasione della sfida tra i calabresi ed il Palermo, valsa per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Una prodezza balistica del numero 7 ex rosanero ha deciso la sfida in favore della squadra di Calabro. Curiale è intervenuto sulle colonne de "La Gazzetta dello Sport" fissando i suoi obiettivi per il resto della stagione agonistica e facendo allusione al suo trascorso con la maglia del Palermo. Di seguito, le sue dichiarazioni.