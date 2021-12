Coppa Italia Serie C, le date delle semifinali: Catanzaro-Padova e Andria-Sudtirol

Si delinea il programma delle semifinali di Coppa Italia di Serie C, con il Catanzaro che dovrà prima preparare una difficile trasferta contro il Padova. La Fidelis Andria sarà impegnata contro il Sudtirol.

La Coppa Italia di Serie C 2021/2022 entra nel vivo con le due semifinali che si preannunciano molto interessanti. Con una nota ufficiale, la Lega Pro ha diramato date ed orari delle sfide in programma.

La squadra pugliese milita nel girone C di Lega Pro, mentre la compagine altoatesina è l'attuale capolista del girone A. La seconda semifinale vedrà il Catanzaro del nuovo tecnico Vivarini sfidare in trasferta il Padova. La gara, in programma alle ore 15.30, sarà anche trasmessa in diretta e in chiaro sui canali di RAI Sport.