Coppa Italia Serie C, Catanzaro-Palermo: Calabro convoca 23 calciatori per gli ottavi

L'elenco dei calciatori convocati dal tecnico del Catanzaro, Antonio Calabro, in vista degli ottavi di Coppa Italia di Serie C contro il Palermo

Secondo incrocio ufficiale tra le due formazioni in stagione, dopo il pari a reti bianche maturato al "Renzo Barbera" nel match disputato in campionato. Tutt'altra storia domani nella sfida ad eliminazione diretta che andrà in scena allo stadio "Nicola Ceravolo", il pareggio non sarà ovviamente contemplato e il rettangolo verde dovrà comunque decretare, come da regolamento della competizione, la squadra che accederà ai quarti di finale. Di seguito l'elenco dei 23 calciatori convocati dal tecnico giallorosso, Antonio Calabro, per la gara contro gli uomini guidati da Giacomo Filippi.