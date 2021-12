Catanzaro, Vivarini: “Domani tre punti fondamentali, Vibonese squadra aggressiva”

Le dichiarazioni di Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro, alla vigilia della gara di domenica contro la Vibonese, in programma alle 14:30

Vincenzo Vivarini , tecnico del Catanzaro , è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domenica 19 dicembre contro la Vibonese . L'ex Bari si sofferma sull'importanza dei tre punti in palio contro i calabresi, in relazione anche allo scontro diretto dei galletti contro il Palermo . Attualmente i giallorossi occupano il quarto posto in classifica, insieme a Monopoli e Avellino . Di seguito le dichiarazioni del mister abruzzese:

"In questo momento qui stiamo studiando per analizzare le singole individualità e capire perché non hanno reso o perché alcuni giocatori potevano rendere di più. A livello tattico sto focalizzando molto l’attenzione su alcuni aspetti e altre cose non le sto toccando. Per noi è troppo importante fare risultato domani, dobbiamo farlo con le buone o con le cattive. Tatticamente dobbiamo migliorare negli ultimi 20 metri. I tifosi? Dipende anche da noi perché dobbiamo riaccendere la passione. Dobbiamo avere entusiasmo e convinzione, ma questo da parte di tutti, dalla componente tecnica fino ai giornalisti. In queste due settimane ho costatato di persona che c’è molta passione per i colori giallorossi e domani mi aspetto una bella cornice di pubblico, oltre a un incitamento importante. Ci vuole sostanza davanti, perché la classifica a mio avviso la fanno gli attaccanti. Sono abbastanza contento, abbiamo una batteria con diverse qualità. Il mercato? Dobbiamo guardare la completezza della rosa. La Vibonese è una squadra che aggredisce molto. A Bari hanno fatto una prestazione di altissimo livello. Secondo me hanno raccolto meno di quanto hanno dimostrato in campo".