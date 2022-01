Catanzaro, Vivarini: “Vogliamo riscattare la Coppa Italia. Il Palermo e Baldini…”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Catanzaro in vista della sfida contro il Palermo di Silvio Baldini

"C’è voglia di riscatto". Lo ha detto Vincenzo Vivarini, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Palermo, in programma alle ore 21:00 allo Stadio "Nicola Ceravolo". Diversi i temi trattati dal tecnico del Catanzaro a poche ore dalla ripresa del campionato: dal momento della sua squadra, reduce dalla sconfitta rimediata in Coppa Italia contro il Padova, all'arrivo di Pietro Iemmello, che salterà la partita valevole per la quarta giornata di ritorno del Girone C di Serie C.