Catanzaro, Vivarini verso la Vibonese: emergenza difesa per il crocevia secondo posto

Diversi dubbi per Vivarini nella settimana che precede l'importante crocevia per il secondo posto nel Girone C nel derby calabrese contro la Vibonese

Mediagol ⚽️

"La priorità del Catanzaro per tamponare l’emergenza in difesa: recuperare Fazio", apre così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che fa il punto in casa Catanzaro in vista del derby calabrese contro la Vibonese. La formazione di Vivarini è diretta concorrente di Palermo e Avellino per la corsa al secondo posto che si esaurirà per l'appunto all'ultimo turno della stagione regolare, che da lunedì in poi lascerà posto ai playoff. I giallorossi non arrivano nel migliore dei modi a questo importante appuntamento contro il fanalino di coda del Girone C, vista l'importante emergenza difensiva alla quale Vivarini dovrà ovviare con non pochi dubbi.

Obiettivo numero uno per i calabresi il recupero di Fazio, pilastro centrale del reparto arretrato e fermo ai box ormai da due partite per il problema muscolare accusato nella sfida al Monterosi. Il centrale viaggia spedito verso il reintegro in gruppo dopo dei lavori personalizzati e, in assenza di intoppi, dovrebbe guidare la difesa davanti a Branduani, con De Santis e Gatti a completare il terzetto.

"Vivarini dovrà infatti fare a meno degli squalificati Martinelli e Scognamillo, fermati per un turno assieme all’attaccante Biasci", prosegue il quotidiano, che sottolinea come un eventuale forfait di Fazio potrebbe davvero complicare le cose al Catanzaro, che dovrebbe probabilmente affidarsi a Tentardini, terzino sinistro che si adatterebbe così nel ruolo di centrale. Meno probabile l'esordio di Pipicella, diciannovenne della Primavera che non ha ancora mai debuttato in prima squadra.