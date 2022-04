Catanzaro, Vivarini: “Siamo al momento clou. Andiamo a prenderci ciò che meritiamo!”

In vista della sfida contro il Campobasso, il tecnico del Catanzaro Vivarini programma il sorpasso al Palermo per il secondo posto in C

Il Catanzaro, insieme al Palermo e all'Avellino, è in lotta per la conquista al secondo posto del girone C di Serie C. Il tecnico Vivarini prepara la sua penultima gara della regular season contro il Campobasso, rilasciando in sala stampa le seguenti dichiarazioni:

"La squadra ha risposto bene a Foggia alle sollecitazioni, ha dimostrato i suoi valori, è chiaro che bisogna restare concentrati e attenti, avendo la giusta intensità agonistica per tirare fuori prestazioni di alto livello. Siamo arrivati al dunque, al momento clou: la posta in palio è molto alta. Noi dobbiamo prenderci assolutamente quello che meritiamo, penso che il Catanzaro abbia fatto un campionato di livello alto e che debba raccogliere i frutti. C’è bisogno di far bene in questa partita e acquisire ancor più entusiasmo”.