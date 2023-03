Catanzaro, Vivarini: “Pronti per la Serie B, SudTirol e Bari bene per un motivo…”

Autore di una entusiasmante cavalcata promozione in Serie B alla guida del Catanzaro, il tecnico della formazione giallorossa, Vincenzo Vivarini, si è proiettato verso il futuro della squadra calabrese, che disputerà il torneo cadetto nella prossiam stagione agonistica 2023-2024. Promosso con dal Girone C di Lega Pro con sei giornate di anticipo rispetto al termine del campionato di Serie C. Il Catanzaro era la corazzata per eccellenza presente nel raggruppamento meridionale della terza serie di calcio italiana, che ha sbaragliato la concorrenza, distaccando avversarie di ben nota caratura e blasone come Crotone e Pescara, rispettivamente seconda e terza in classifica. Sul futuro del club giallorosso si è espresso il mister classe 1966, ex Ascoli e Bari, tra le altre, nel corso del post gara contro i "delfini" guidati dal coach boemo, Zdenek Zeman, match dell'ultimo turno di Serie C disputato nel weekend e terminato 2-2. Di seguito le sue dichiarazioni.