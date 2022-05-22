Il Catanzaro vince anche il secondo confronto con il Monopoli e stacca il pass per la final four dei playoff di Serie C, dove affronterà in doppia gara il Padova di Massimo Oddo. I calabresi hanno superato ieri 21 maggio i biancoverdi al "Nicola Ceravolo" con la rete di Biasci. Al termine del match, il tecnico giallorosso Vincenzo Vivarini, è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sono molto contento, perché sono partite non da analizzare come se fossero di campionato. Vengono fuori fattori totalmente diversi, qualità particolari, gare strane quelle dei playoff. L’abbiamo affrontata serenamente anche se era molto sentita dai giocatori. L’occasione all’inizio ci ha un po’ frenato. Bisogna dare merito al Monopoli che è una squadra che non volevo affrontare. Vassallo ha avuto uno spazio enorme per poter giocare. Abbiamo subito il loro gioco perché sono stati bravi loro. Nonostante questo non abbiamo subito niente contro una squadra importante. Abbiamo retto bene e la solidità è importante. Ci siamo difesi un po’ più bassi e nel secondo tempo era da controllare. Abbiamo lottato su ogni pallone. È chiaro delle possibilità per fare meglio ma è importante anche l’avversario che abbiamo. Loro giocavano con le palle lunghe e in campionato ci siamo fatti imbrigliare. Invece ai playoff non glielo abbiamo concesso. Bene così ma il cammino è ancora lungo. Vediamo chi ci capita stasera e domani partiamo con la preparazione".