Catanzaro, Vivarini: “Padova? Partita dominata, è mancata un po’ di qualità”

Le dichiarazioni di Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro. al termine della semifinale di andata di Coppa Italia Serie C

Parola a Vincenzo Vivarini. Il tecnico del Catanzaro ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Padova, valida per l'andata della semifinale della Coppa Italia di Serie C. Al vantaggio dei veneti firmato da Kirwan, ha risposto Verna dopo pochi minuti. Pareggio finale che rimanda il passaggio del turno alla gara di ritorno, in programma allo stadio "Nicola Ceravolo" di Catanzaro il 19 gennaio alle 15:30. Di seguito le dichiarazioni del mister ex Bari, riportate da "TuttoC.com":