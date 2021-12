Catanzaro, Vivarini: “Lottato con impegno. Foggia? Avversario che non avrei voluto”

Le parole del tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, a margine del successo maturato contro il Foggia di Zeman

" Oggi avevamo un avversario che non avrei voluto avere . Il gioco di Zeman e del Foggia è ben delineato e molto efficace, in questa categoria ti mette alle corde".

Buona la prima per il nuovo tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, intervenuto in conferenza stampa nel post-gara per analizzare il successo maturato dai suoi contro il Foggia e deciso dalle reti di Vazquez e Sciacca.