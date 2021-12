Catanzaro, Vivarini: “Foggia? Esordio difficile. Abbiamo bisogno dei tifosi”

Vincenzo Vivarini, nuovo allenatore del Catanzaro, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara d'esordio sulla panchina giallorossa, contro il Foggia

Sarà il Foggia il primo avversario del nuovo Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini. Il tecnico ex Bari ha preso il posto di Antonio Calabro, esonerato dopo il pareggio contro il MonterosiTuscia. Il nuovo mister dei calabresi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro la compagine di Zdenek Zeman, valida per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C: