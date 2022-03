Catanzaro, Vivarini: “Concesso troppo. Ultime dure gare ci hanno tagliato le gambe”

Le parole del tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, a margine del ko rimediato nello scontro diretto contro il Bari

Cade in casa nello scontro diretto contro il Bari, il Catanzaro: battuto con il risultato di 1-2. Decisive le reti di Antenucci e D'Errico, che traghettano i galletti a quota 65 punti in classifica. Ko analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine calabrese, Vincenzo Vivarini , intervenuto ai microfoni di RadioBari.

"C'è dispiacere per il risultato. Penso che sia stata prima di tutto una bella partita. Dalla panchina mi è sembrata giocata a viso aperto. Sotto l'aspetto della prestazione abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo concesso qualche ripartenza di troppo al Bari. Avevamo lavorato per evitarle, ma abbiamo trovato contro una squadra preparata. Peccato per gli episodi, siamo stati sfortunati. Avevamo studiato e visto il Bari. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, venendo fuori giocando a calcio e creando 4-5 occasioni. Nelle altre partite il Bari non subiva molto, oggi è stato bravo anche Polverino. Anche con gli infortuni, chi ha messo in campo non possono certo considerarsi delle riserve".