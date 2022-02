Catanzaro, Vivarini: “Complimenti al Taranto. Primo posto? Restiamo concentrati”

Le dichiarazioni di Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro, al termine della gara vinta contro il Taranto

Catanzaro infermabile, sei vittorie in altrettante gare e settimo risultato utile consecutivo. La compagine calabrese ha superato di misura in trasferta il Taranto, in gol Fazio nei primi minuti della ripresa. Al termine del match, il tecnico Vincenzo Vivarini è intervenuto ai microfoni di Eleven Sport, di seguito le sue dichiarazioni: