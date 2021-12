Catanzaro, Vivarini: “Abbiamo carenze, vogliamo migliorare. Francavilla ostico”

Le parole del tecnico ex Bari alla vigilia della sfida contro la Virtus Francavilla

Il Catanzaro ha vissuto una prima parte di stagione difficile, con le ambizioni di vertice che hanno lasciato spazio a difficoltà nell'esprimere un gioco convincente e nel centrare le vittorie fondamentali per stare in alto in classifica. Dopo una serie di partite opache la società ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico Antonio Calabro e affidarsi all'esperienza di Vincenzo Vivarini.

L'ex tecnico del Bari sta provando a ridare serenità all'ambiente per portare i calabresi nuovamente a sognare in grande. Nella scorsa giornata la tifoserie non ha gradito il pareggio nel derby contro la Vibonese, ma il calendario offre subito possibilità di riscatto con la compagine calabra che se la vedrà contro la Virtus Francavilla.

Nella giornata odierna il tecnico del CatanzaroVincenzo Vivarini è intervenuto in conferenza stampa presentando la sfida di domani e sottolineando come la Virtus Francavilla sia un avversario ostico e in salute.

"Arriviamo bene, oggi abbiamo fatto un ottimo allenamento. Nell'ultima partita abbiamo evidenziato le nostre carenze del momento, affrontiamo un avversario molto carico. Sarà una gara dura e intensa, speriamo di fare una grande prestazione. Lo spirito deve essere combattivo, avendo la consapevolezza che ci sono dei problemi da risolvere. Ho visto delle cose giuste in allenamento e l'acquisizione di certi concetti. La squadra vuole apprendere e mi aspetto delle risposte già da domani. I numeri parlano chiaro, sarà dura per noi ma anche per loro. Ce la andremo a giocare a viso aperto, facendo attenzione agli errori commessi nelle altre partite. Voglio vedere la cattiveria giusta, la rabbia che occorre soprattutto in questo girone".