Catanzaro, Vivarini: “A Taranto sarà dura, abbiamo possibilità di fare risultato”

Le dichiarazioni di Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro, alla vigilia del big match di Serie C contro il Taranto

Catanzaro che vive un momento positivo in campionato, cinque vittorie in altrettante gare per la compagine giallorossa. Attualmente i calabresi occupano il secondo posto in classifica alle spalle del Bari capolista, la distanza tra il Catanzaro e i galletti è di sette punti. Nel prossimo match di Serie C , i giallorossi saranno impegnati nella complicata trasferta di Taranto , gara valida per la 28a giornata del girone C. Alla vigilia della sfida, il tecnico Vincenzo Vivarini è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Ci siamo concentrati molto sul Taranto, sarà una partita dura, molto intensa, contro una squadra che in casa non ha mai perso. Abbiamo alzato il livello di attenzione, ci sarà da soffrire e trovare le soluzioni giuste per creargli dei problemi. Troveremo pochissimi spazi e ci abbiamo lavorato, abbiamo la consapevolezza di avere delle soluzioni in fase offensiva. In altre occasioni la gara con la Paganese l'avremmo pareggiata, la squadra mi ha dimostrato maturità e la capacità di spostare gli equilibri. Questo mi fa ben sperare anche per Taranto. Abbiamo analizzato il dispendio di energie che abbiamo avuto e non è stato eccessivo. Chiaro che si farà un certo tipo di discorso perchè torniamo in campo martedì e c'è da preservare le energie in vista di questo stress atletico. Mi preoccupa di più la stanchezza mentale ma ne abbiamo parlato e sono fiducioso anche sotto questo punto di vista. Da adesso fino alla fine del campionato ogni partita va giocata come fosse quella decisiva, Taranto è una delle tappe difficilissime da affrontare. Dobbiamo spingere, cercare di fare le nostre cose nel miglior modo possibile. La crescita sta anche nel coraggio e l'esuberanza da mettere per andare oltre i limiti e cercare di avere qualità che è quella che di port a scardinare il pacchetto difensivo di una squadra come il Taranto che sa difendersi molto bene. Siamo stimolati a cercare di fare una partita perfetta. Sarà dura ma abbiamo delle grosse possibilità di fare risultato. La squadra è cresciuta sul piano della personalità e in questa gara saremo chiamati in causa proprio sotto questo aspetto"