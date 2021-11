Catanzaro, Vandeputte: “Il Bari è la favorita, ma noi non ci sentiamo inferiori”

Le dichiarazioni del centrocampista belga in forza alla compagine calabrese guidata da mister Calabro

"Gol alla Vandeputte? Partendo dalla sinistra mi viene naturale rientrare sul destro. L'importante è che la palla entri, non importa come. Mister Calabro vuole sempre intensità alta, anche in allenamento, mi piace molto. Il segreto per vincere è lavorare di settimana in settimana, senza guardare troppo avanti. Il Bari la favorita? Sì, è da tanti anni che ha giocatori di qualità, certamente è forte con giocatori di esperienza. Ma noi non siamo da meno".