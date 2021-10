Catanzaro-Taranto, Calabro: “Non era facile vincere oggi. Sono soddisfatto”

Le dichiarazioni del tecnico del Catanzaro, Antonio Calabro, a margine del match che ha visto trionfare i calabresi ai danni del Taranto

Così l'allenatore del Catanzaro, Antonio Calabro, ai microfoni di Eleven Sports a margine del match vinto dai calabresi contro l'ostico Taranto. Tre punti importanti per Cianci e compagni che permettono agli stessi di rimanere sulla scia del Bari, sempre più capolista del Girone C di Serie C. Tre a zero, il risultato finale dell'incontro con il Catanzaro abile a portarsi in vantaggio al 34' con lo stesso Pietro Cianci. Raddoppio due minuti dopo con Vandeputte e partita ipotecata all'ottantunesimo grazie al rigore trasformato in modo impeccabile da Vazquez.