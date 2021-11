Catanzaro, Pelliccioni: “Siamo sulla strada giusta. Per la B anche Palermo e Bari”

Alfio Pelliccioni, direttore sportivo del Catanzaro, ha fatto il punto sul momento in campionato dei calabresi, impegnati nella corsa al primo posto con Palermo e Monopoli

Il direttore sportivo del Catanzaro, Alfio Pelliccioni, è intervenuto ai microfoni di "Catanzaro Informa", facendo il punto sul percorso in campionato della compagine calabrese. Attualmente, la squadra di Antonio Calabro si trova al secondo posto nella classifica del Girone C di Serie C, a pari punti con Palermo e Monopoli e a sole quattro lunghezze dal Bari capolista. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Siamo sulla strada giusta e possiamo ancora migliorare. Era solo una questione di tempo. Per arrivare a destinazione bisogna sempre passare anche da momenti difficili. Le battute d’arresto non hanno cambiato di una virgola il nostro atteggiamento. Per la corsa alla promozione diretta ora siamo in quattro: il Catanzaro, il Palermo, l’Avellino ed il Bari. Solo una la spunterà e speriamo di essere noi".