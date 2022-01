Catanzaro, Pelliccioni: “Iemmello? Trattativa complicata. Seguiamo Maldonado”

Le dichiarazioni di Alfio Pelliccioni, presidente del Catanzaro, a proposito del mercato dei giallorossi

"Sounas? Abbiamo dato vita alle richieste del mister che voleva un giocatore con della gamba in più. Il nostro mercato sarà così, con correzioni adatte a quanto voluto dal nostro allenatore. Bjarkason è arrivato dal Venezia. Per Iemmello non so come potrà andare: l'operazione non è facile. Maldonado è un giocatore che ci può interessare, seguiamo le sorti del Catania. In ogni caso stiamo ponendo correzione. Covid e tifosi? Abbiamo tre giocatori in via di guarigione, speriamo possano guarire a breve. In ogni caso è molto difficile gestire questa situazione: speriamo non solo per noi, ma per tutti, nello slittamento di una settimana. Non mi trovano d'accordo: se hanno il super green pass è giusto che entrino. È un incentivo in più per chi non lo ha e si tratta di un posto all'aperto".