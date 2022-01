Catanzaro-Palermo, i convocati di Vivarini: Iemmello out, c’è Biasci

Ecco i ventuno calciatori del Catanzaro convocati dal tecnico Vincenzo Vivarini per la sfida contro il Palermo

Poco più di dieci ore e sarà Catanzaro-Palermo, match valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C-Girone C. In vista della sfida contro gli uomini di Silvio Baldini, il tecnico Vincenzo Vivarini ha convocato ventuno giocatori. Fra questi, ci sono tre nuovi acquisti: Biasci, Bjarkason e Sounas. Salterà la partita in programma alle ore 21:00 allo Stadio "Nicola Ceravolo", invece, Pietro Iemmello.