Catanzaro-Palermo, Calabro: “Abbiamo speso tanto, felice di aver superato il turno”

Il Catanzaro ha superato per 1-0 il Palermo nella gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. I calabresi hanno archiviato la pratica rosanero grazie alle rete messa a segno da Davis Curiale al 68′. In merito alla...

Mediagol (bf) ⚽️

Il Catanzaro ha superato per 1-0 il Palermo nella gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. I calabresi hanno archiviato la pratica rosanero grazie alle rete messa a segno da Davis Curiale al 68'. In merito alla prestazione dei suoi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni il tecnico giallorosso, Antonio Calabro.

"Queste sono delle partite che ti danno molto su cui riflettere. È ovvio che arriverà il momento per tutti e di conseguenza ognuno deve sempre farsi trovare pronto. Abbiamo accorciato la squadra per consentire a tutti di esprimersi al meglio in base alle caratteristiche degli avversari centellinando le energie, abbiamo speso tanto. Contento di aver superato il turno - ha detto Calabro dalle parole raccolte da catanzarosport24.it -, quando si raggiunge l'obiettivo è sempre qualcosa di positivo. Adesso pensiamo a rimetterci in moto e domani ci alleneremo con la testa al Messina".