Catanzaro, occhio ai gioielli: l’Udinese ha messo gli occhi su Vanderputte

Uno dei principali protagonisti della promozione in Serie B è stato il fenomenale Jari Vandeputte, trequartista, attaccante esterno, all'occorrenza seconda punta. Dribbling stretto, reattività sul breve, estro e rapidità d'esecuzione. Sopraffina tecnica individuale e abilità nell'uno contro uno. Destro morbido e velenoso. Il belga alla sua seconda stagione con la maglia calabrese ha stracciato tutti in Serie C, firmando ben 11 centri stagionali e servendo per i compagni ben 21 assist.