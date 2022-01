Catanzaro, Noto sogna Iemmello: il presidente ha deciso di aumentare il budget

Il presidente Noto ha deciso di aumentare il budget pur di rendere possibile l’arrivo dell’attaccante, che ha dato priorità al Catanzaro

Mediagol (nc) ⚽️

"Il Catanzaro pensa in grande e sogna Iemmello". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sul futuro dell'esperto attaccante classe 1992. "Il sogno dei tifosi può diventare realtà. Pietro Iemmello non è irraggiungibile", si legge. Pietro Iemmello, centravanti di proprietà del Frosinone, potrebbe vestire presto la maglia della sua città e della squadra del cuore. Entro 48 ore l'incontro decisivo. "L’affare non è scontato, ma nemmeno impossibile", scrive la Rosea. D'altra parte, il club calabrese è alla ricerca di una punta, mentre Iemmello è pronto a lasciare Frosinone a titolo definitivo, con l'obiettivo di riscattare un paio di annate tutt'altro che brillanti.

Il presidente Noto, dunque, avrebbe deciso di aumentare il budget a disposizione per la sessione invernale di calciomercato pur di rendere possibile l'arrivo del giocatore, dando di fatto il via libera ai dirigenti di trattare. Iemmello, però, non è soltanto finito nel mirino del Catanzaro: da tempo sulle tracce dell'ex Benevento vi è anche l'Avellino ed altri club esteri. Ma il calciatore, al momento, avrebbe dato priorità al Catanzaro.

NON SOLO IEMMELLO - Chi è pronto ad approdare alla corte di Vivarini è anche il centrocampista Sounas, con il Perugia che dovrà scegliere la formula del trasferimento. In cima alla lista dei desideri del Catanzaro vi è anche Rizzo, in uscita dal Pescara e possibile arrivo in caso di addio di Cinelli. Infine, per la fascia piace Calapai, in uscita dal Catania, ma seguito anche dal Mantova. Seguiranno aggiornamenti...