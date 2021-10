Catanzaro-Monopoli, Calabro post ko: “Gli episodi caratterizzano le gare”

Le dichiarazioni del tecnico del Catanzaro, Antonio Calabro, a margine della prima sconfitta stagionale dei calabresi

Il Catanzaro si è arreso ad un Monopoli arrembante nel match valido per l'undicesima giornata del Girone C di Serie C. I calabresi hanno rimediato il primo insuccesso della propria stagione agonistica al cospetto della franchigia allenata da mister Colombo. Il tecnico del Catanzaro, Antonio Calabro, è intervenuto in conferenza stampa per soffermarsi sugli episodi che hanno caratterizzato la gara disputata dai padroni di casa. Di seguito, le dichiarazioni di Calabro.