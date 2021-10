Catanzaro, Martinelli: “Ci serviva una vittoria, tre punti per il morale”

Le parole del difensore del Catanzaro nel corso della conferenza stampa post vittoria sulla Fidelis Andria

Il Catanzaro è tornato al successo superando per 3-1 la Fidelis Andria nell'ultimo posticipo della 7a giornata del campionato di Serie C (girone C). Vittoria sentita quella ottenuta dalla compagine calabrese che nelle ultime uscite non era riuscita a imporsi, a confermarlo le parole di Luca Martinelli in conferenza stampa.

"Il gol ha significato la voglia di portare a casa il risultato. Ci siamo riusciti con quella compattezza che a volte ci è mancata in queste settimane. Stavamo e stiamo soffrendo molto il periodo, i tre punti di oggi sono fondamentali per il morale e soprattutto per ripartire verso il nostro obiettivo. Oggi c'è stata maggior consapevolezza, sapevamo che questa gara era più importante delle altre. Ci abbiamo messo quel mordente in più per portare a casa la vittoria nonostante la gara non si fosse messa nei binari giusti. Nel secondo tempo sono uscite fuori un po' le carenze del momento, il timore di non riuscire a fare quello che dovremmo fare. Nonostante questo siamo riusciti a portare a casa i tre punti che oggi erano ancor di più fondamentali".