Catanzaro, Maldonado: “Ci crediamo, con Vivarini possiamo andare in Serie B”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Catanzaro in vista degli spareggi che inizieranno il prossimo 1° maggio

"Prima Pirlo, ora mi fa impazzire Verratti". Sono i modelli di Luis Maldonado, centrocampista del Catanzaro. Diversi i temi trattati dall'ex Catania, come riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport": dal suo ruolo, agli obiettivi della squadra di Vincenzo Vivarini, che occupa oggi il secondo posto della classifica del Girone C di Serie C. Ma non solo... "Mi piace stare basso davanti alla difesa e dettare la manovra, ma non rinuncio ad aggredire e pressare in avanti. Io sono di Pinzolo, nel Trentino, da 12 anni, ci torno tutte le estati. Mi è dispiaciuto che l’Italia non si sia qualificata al Mondiale, mi emoziona il modo in cui la gente vive la Nazionale, però sono contentissimo perché il mio Ecuador ce l’ha fatta", le sue parole.