Catanzaro, il ds scherza: “Dybala? Ci siamo pensando. Match difficile, il mercato…”

Le dichiarazioni di Alfio Pelliccioni, direttore sportivo del Catanzaro, dopo i primi 45 minuti della sfida contro il Palermo

Pareggio dopo i primi quarantacinque minuti. Catanzaro e Palermo non si fanno male nel primo tempo, poche occasioni e gara molto fisica, combattuta nelle zone nevralgiche del campo. Unica palla gol del match è per i padroni di casa, palo colpito sugli sviluppi di corner.

Al termine della prima frazione, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport Alfio Pelliccioni , direttore sportivo del Catanzaro . Il dirigente giallorosso si è soffermato sul mercato in entrata e uscita, con diversi arrivi per puntellare la rosa di Vivarini . Di seguito le sue parole:

"Partita difficile, con ritmi alti. Non ci sono state grandi occasioni, ma è una partita piacevole. Speriamo di vedere di più nel secondo tempo. Si sta vedendo il lavoro di Vivarini, ma possiamo migliorare parecchio. Un mercato importante per migliorare il lavoro fatto quest’estate. Dybala libero? Ci stiamo pensando (ride). Calderoni non è un acquisto possibile, siamo coperti in quella zona di campo. Stiamo ragionando sul futuro, che siano playoff o che ci si debba concentrare sul prossimo anno. Modulo? Queste sono decisioni dell’allenatore, e cercheremo di accontentarlo. Carlini? Nessuno lo manda via, è un ottimo calciatore, ma se vuole la cessione lo accontentiamo".