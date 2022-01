Catanzaro, il ds: “La mia sul Palermo, mi preoccupa una cosa”. E su Iemmello…

Le dichiarazioni rilasciate da Alfio Pelliccioni, direttore sportivo del Catanzaro, in vista della sfida contro il Palermo

"In questo momento siamo in esubero, dobbiamo lavorare sulle uscite: come minimo dobbiamo farne tre. Poi vediamo, se negli ultimi giorni siamo incompleti e rimane qualcosa, vedremo". Lo ha detto Alfio Pelliccioni, intervistato ai microfoni di "Tutto C". Diversi i temi trattati dal direttore sportivo del Catanzaro in vista della ripresa del campionato: dal trasferimento di Piero Iemmello e Tommaso Biasci alla corte di mister Vivarini, alla sfida contro il Palermo, in programma lunedì sera allo Stadio "Ceravolo".